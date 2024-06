Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vechta - Beschleunigtes Verfahren nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, 13. Juni 2024, gegen 14.45 Uhr, entwendete ein 39-jähriger Mann aus Hannover zusammen mit einem noch unbekannten Mittäter mehrere Schachteln Zigaretten in einem Discounter in der Diepholzer Straße. Nachdem er von einem Ladendetektiv angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß. Sein Mittäter konnte in einem blauen VW Golf vom Tatort flüchten. In Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 39-jährige Tatverdächtige durch Polizeibeamte unweit des Tatortes gestellt werden. Die entwendeten Zigaretten im Wert von über 270 Euro konnten in seinem Rucksack aufgefunden werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die vorläufige Festnahme zur Vorbereitung der Hauptverhandlung an. Der Mann wurde am Freitag, 14. Juni 2024, einem Richter vorgeführt und befindet sich nun in Hauptverhandlungshaft.

