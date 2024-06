Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung zum Wohnhausbrand mit aufgefundener lebloser Person in Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5798743

Am Dienstag, 11. Juni 2024, kam es zu einem Brand eines Wohnhauses in der Marschstraße in Vechta. Während den Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurde im Haus eine leblose Person aufgefunden. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um den 66-jährigen Hausbewohner. Die Identität konnte zweifelsfrei festgestellt werden. Ein Verschulden Dritter konnte im Rahmen der Todes- sowie Brandursachenermittlung ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell