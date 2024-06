Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 14.06.24, in der Zeit von 08:50 Uhr bis 12:00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Essener Straße in Bakum, auf dem Parkplatz der Bäckerei, gegen einen geparkten PKW Ford. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 - 943 0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Freitag, den 14.06.24, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 23:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Wittekindstraße mutwillig eine Seitenscheibe vom PKW des 27-jährigen Geschädigten aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 - 943 0 entgegen.

Lohne - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 19:50 Uhr, befährt ein 47-jähriger Mann aus Lohne die Brinkstraße in Lohne. Aufgrund seines vorausgegangenen Alkoholkonsums gerät er mit seinem PKW in den Gegenverkehr. Dort kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW des 47-jährigen und dem PKW des entgegenkommenden 21-jährigen aus Lohne. Während der Sachverhaltsaufnahme der eingesetzten Beamten, wird beim 47-jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,68 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wird entnommen und der Führerschein wird vorläufig beschlagnahmt.

Holdorf- Verkehrsunfall infolge von Alkoholbeeinflussung

Am Samstag, den 15.06.2024, kam es um 04:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Fladderlohausen" in Holdorf. Der 29-jährige, alleinbeteiligte Pkw-Führer fuhr aus Neuenkirchen-Vörden kommend in Richtung Holdorf. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Pkw-Führer die Kontrolle und kollidierte mit einem Baum. Der 29-jährige Mann konnte eigenständig aus dem PKW aussteigen. Der Pkw entflammte sich vor Ort und gerät in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Holdorf übernahm die Löschungsarbeiten. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, wie auch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell