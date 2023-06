PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann an Kirmesveranstaltung angegriffen +++ Mädchen auf Kirmes unsittlich berührt +++ Exhibitionist am Lahnufer +++ Versuchter Einbruch in Kita +++ Katalysator gestohlen +++ Zusammenstoß in Weinbach

Limburg (ots)

1. Mann an Kirmesveranstaltung angegriffen, Beselich, Obertiefenbach, Steinbacher Straße, 18.06.2023, gg. 02.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag wurde in Beselich Obertiefenbach ein Mann von Unbekannten attackiert und verletzt. Gemäß der Schilderung des 29-jährigen Geschädigten befand dieser sich gegen etwa 02.00 Uhr im Rahmen einer Kirmesveranstaltung in der Steinbacher Straße vor einem Imbisswagen, als er plötzlich und unerwartet angegriffen wurde. Nachdem er in Folge des Angriffs zu Boden gegangen sei, habe man ihn auch am Boden liegend weiterhin traktiert, sodass er diverse Verletzungen davontrug. Eine Personenbeschreibung des oder der Täter konnte der Angegriffene nicht abgeben. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Mädchen auf Kirmes unsittlich berührt, Dornburg, Frickhofen, Egenolfstraße, 18.06.2023, gg. 01.50 Uhr

(pa)In Dornburg Frickhofen kam es in der Nacht auf Sonntag im Rahmen der Kirmes zu einem oder mehreren Fällen von sexueller Belästigung. Eine 16-Jährige meldete sich bei der Polizei, nachdem sie gegen 01.50 Uhr von einem Mann unsittlich berührt worden war. Nachdem die Jugendliche den mutmaßlichen Täter in der Menge wiedererkennen konnte, wurde dieser von der Polizei kontrolliert und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Neben dem 32-jährigen Tatverdächtigen wird auch gegen einen weiteren Mann im Alter von 25 Jahren ermittelt, der Zeugenangaben zufolge ebenfalls Besucherinnen der Veranstaltung auf gleiche Weise sexuell belästigt haben soll. Diesbezüglich sind der Polizei jedoch bislang keine Geschädigten bekannt. Die Limburger Kriminalpolizei bittet daher sowohl Zeuginnen oder Zeugen als auch sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Exhibitionist am Lahnufer,

Limburg an der Lahn, Dietkirchen, Lahnufer, 18.06.2023, gg. 16.15 Uhr

(pa)Am Sonntag hat sich an der Lahn zwischen Dehrn und Dietkirchen ein Unbekannter vor zwei Mädchen entblößt. Die Kinder waren gegen 16.15 Uhr mit einem Stand-Up-Paddle-Board auf der Lahn unterwegs, als sie kurz vor Dietkirchen einen Mann am dortigen Ufer bemerkten. Der Unbekannte habe sich vor ihnen entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als die Mädchen die Stelle wieder flussaufwärts passierten, sei der Mann verschwunden gewesen. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Versuchter Einbruch in Kita,

Selters, Niederselters, Am Emsbach, 15.06.2023, 16.00 Uhr bis 16.06.2023, 08.00 Uhr

(pa)Von Donnerstag auf Freitag wurde in Niederselters versucht, gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte einzudringen. Wie am Freitagmorgen festgestellt wurde, hatte sich jemand in der Zeit seit Donnerstagnachmittag an einem Fenster der in der Straße "Am Emsbach" gelegenen Kita zu schaffen gemacht, was jedoch ohne Erfolg geblieben war. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 bei der Limburger Kriminalpolizei zu melden.

5. Katalysator gestohlen,

Elbtal, Mühlbach, Mainzer Landstraße, 16.06.2023, 18.30 Uhr bis 17.06.2023, 05.30 Uhr

(pa)In Elbtal Mühlbach waren am Wochenende Katalysatordiebe am Werk. Ins Visier der Täter geriet zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ein Opel Astra, der in der Mainzer Landstraße Ecke Grüner Weg abgestellt war. Unbekannte schnitten den Kataysator aus der Abgasanlage heraus und flüchteten mit dem Bauteil unerkannt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

6. Beim Zusammenstoß in Weinbach verletzt, Weinbach, Weilburger Straße, Sonntag, 18.06.2023, 18:10 Uhr

(da) In Weinbach ist am Sonntagabend gegen 18:10 Uhr ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem 5er BMW die Weilburger Straße aus Freienfels kommend in Richtung Weinbach-Ortsmitte. Als er nach links in die Weiherstraße abbiegen wollte, übersah er das Kraftrad, eine Kreidler Dice CR 125, eines entgegenkommenden 71-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, bei dem der Kreidler-Fahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf mindestens 2.000EUR.

