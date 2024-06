Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Flucht

Zwischen Freitag, 14. Juni 2024 um 22:00 Uhr und Samstag, 15. Juni 2024 um 12:30 Uhr, parkte eine 60-Jährige aus Cloppenburg ihren Pkw an einer Häuserecke in dem Gerbereiweg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte ihren Pkw Audi hinten rechts und setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 zu melden.

Emstek - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 15. Juni 2024, stellte ein 21-Jähriger aus Hannover seinen Pkw Mercedes-Benz, gegen 15 Uhr an der Franz-Vorwerk-Straße ab. Gegen 16:30 Uhr bemerkte er, dass bislang unbekannte Täter sein Fahrzeug zerkratzt hatten. Es entstand Sachschaden von ungefähr 2500EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emstek unter 04473-93218-0 zu melden.

Emstek - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, 15. Juni 2024 um 13:30 Uhr, befuhren ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, ein 21-Jähriger aus Bremen und ein 26-Jähriger aus Cloppenburg, in genannter Reihenfolge die Bundesstraße 213, mit ihren Pkw, in Fahrtrichtung Alhorn. Auf Höhe eines Parkplatzes bremste der unbekannte Fahrzeugführer seinen Pkw Ford bis zum Stillstand ab. Der dahinterfahrende 21-Jährige konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Der 26-Jährige konnte trotz eingeleitetem Ausweichmanövers, einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Pkw, nicht vermeiden. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ca. 2500EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emstek unter 04473-93218-0 zu melden.

Lastrup - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Freitag, 14. Juni 2024 um 18:30 Uhr und Samstag, 15. Juni 2024 um 08:00 Uhr, stellte ein 37-Jähriger aus Lastrup seinen Pkw VW, auf einem Parkplatz an der Kirchstraße ab. Bislang unbekannte Täter zerstachen einen Reifen und zerkratzten eine Hintertür des Fahrzeugs. Hierbei entstand Sachschaden von ungefähr 500EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lastrup unter 04472-93286-0 zu melden.

