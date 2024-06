Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl von Metallbank und Mülleimern In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni wurden in Langförden-Nord von einem Bolzplatz an der Straße Zur Röte eine blaue Metallbank mitsamt Betonplatten und zwei Metallmülleimer entwendet. Der Schaden wird mit ca. 700,- Euro angegeben. Wer Hinweise zum Verbleib der Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta ...

