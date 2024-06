Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in DGH

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Wiensen, Bodenfelder Straße, (DGH/Feuerwehr), zwischen Sonntag, dem 09.06.2024, 22:00 Uhr und Montag, dem 10.06.2024, 08:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter gelangen, vermutlich durch eine unverschlossene Tür, in das EG des Dorfgemeinschaftshauses. Anschließend verschafften sie sich, durch Aufhebeln der verschlossenen Brandschutztür, Zutritt zu den Feuerwehrgruppenräumen. Hier wurde ein, in einem Holzschrank aufbewahrter, Möbeltresor herausgenommen, jedoch nicht beschädigt oder entwendet. Anschließend verließen die Täter den Tatort durch ein Fenster im Kellergeschoss. Der Sachschaden beträgt hier ca. 500 Euro. Zeugen, die anhand von Beobachtungen Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

