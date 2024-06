Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Elektrozaungeräten

Bad Gandersheim (ots)

BAD GANDERSHEIM (imf) - Im Tatzeitraum von Donnerstag, 06.06.24, 10.00 Uhr - Samstag, 08.06.24, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter/innen eine Autobatterie sowie zwei Elektrozaungeräte in Wert von ca. 200,- EUR von einer Pferdeweide an der Kreuzung L525/Rakeltuchstraße und entfernten sich auf unbekannte Art und Weise und in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei ermittelt in einem Verfahren wegen Diebstahl gegen Unbekannt. Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum im Bereich Kalefeld/Westerhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell