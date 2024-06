POL-NOM: Bei Verkehrsüberwachung über ein Dutzend Verstöße festgestellt

Uslar (ots) - USLAR (ke) Lange Straße, zwischen dem 05.06.2024, 06:00 Uhr und dem 06.06.2024, 06:00 Uhr Bislang unbekannte Täter beschmierten mit einem unbekannten Gegenstand die Wand und den Sitzbereich der öffentlichen Toiletten im Alten Rathaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

