Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Kaufland-Marktes in Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie) Am 11.04.2024 zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr kam es auf dem Parkdeck des Kaufland-Marktes in der Sedanstraße 16-18 in 31061 Alfeld (Leine) zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein brauner Skoda Octavia an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallgegner entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/8073-0 zu melden.

