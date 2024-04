POL-HI: FREDEN (dei) Sachbeschädigung an Pkw -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Holle (web) - Am heutigen frühen Morgen, gegen 02:30 Uhr, kam es in Holle, Ringstraße, zum Brand eines Pkw. Der Pkw stand dabei am Fahrbahnrand vor dem Haus. Der Brand wurde von der Fahrzeugeigentümerin selber bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw bereits im Vollbrand. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Der Pkw brannte jedoch aus. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

mehr