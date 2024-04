Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte brechen sechs Transporter auf - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - KREIS HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Dienstag und Mittwoch dieser Woche haben unbekannte Täter sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Hildesheim insgesamt sechs Transporter aufgebrochen und daraus verschiedene Werkzeuge gestohlen. Festgestellt wurden die Taten am Mittwochmorgen, 10.04.2024, zwischen 06:30 Uhr und 08:30 Uhr.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge befinden sich die Tatorte im Schildweg und in der Straße "Im Sackkamp" im Hildesheimer Ortsteil Sorsum, in der Berliner Straße in Sibbesse sowie in der Südwaldstraße, dem Broyhansweg und dem Bergmannsweg in Diekholzen. Die Täter öffneten in allen Fällen gewaltsam Autotüren und entwendeten anschließend aus fünf Fahrzeugen Diebesgut wie Bohrmaschinen, Laubsauger oder Heckenscheren. Aus dem Transporter im Bergmannsweg wurde nichts gestohlen. Eventuell wurden die Täter hier gestört.

Eine genaue Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden. Nach ersten Schätzungen dürfte diese aber in einem niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Die örtliche und zeitliche Nähe der Taten zueinander, die identische Vorgehenswese der Täter sowie der Umstand, dass die Unbekannten es jeweils auf Werkzeuge abgesehen haben, spricht für einen Zusammenhang der Fahrzeugaufbrüche.

Bereits in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag (06./07.04.2024) kam es im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür zu fünf ähnlich gelagerten Taten. Pressemeldung hierzu:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5751473

Die zuständigen Ermittler der Polizeiinspektion Hildesheim bitten um mögliche Zeugenhinweise. Diese werden unter der Ruf-Nummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell