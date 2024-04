Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtragsmeldung: Gasgeruch in Alfeld OT Langenholzen

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Langenholzen (be) Die am Mittwoch, 10.04.2024 gg. 20:00 Uhr durch Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück beschädigte Gasleitung in Langenholzen konnte durch den Gasversorger noch am späten Abend repariert werden. Zuvor musste jedoch für mehrere Stunden die Gaszufuhr abgeschaltet werden. Dies betraf alle Haushalte der Ortsteile Langenholzen und Sack.

Im ersten Angriff wurden die Anwohner der naheliegenden Häuser rund um das betroffene Privatgrundstück vorsorglich evakuiert. Der Verkehr in Langenholzen war insofern beeinträchtigt, dass die Ortsdurchfahrt Langenholzen teilweise voll gesperrt werden musste.

Mittlerweile konnte die Gasleitung repariert und die Gaszufuhr wieder freigegeben werden. Die vorsorglich evakuierten Anwohner konnten ebenfalls wohlbehalten in ihre Häuser zurückkehren.

Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehren Alfeld, Eimsen, Hörsum, Langenholzen und Sack, sowie das zeitnahe Eintreffen des Gasversorgers, konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

