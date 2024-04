Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Fahrzeugaufbruch

Hildesheim (ots)

Giesen/Ahrbergen - (jb) Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 09.04.24, 18.00 Uhr bis 10.04.24, 06:15 Uhr einen Mercedes Benz Transport in der Hügelstraße aufzubrechen. Der Transport war mit Werkzeug beladen. Die Handlung misslang, jedoch entstand an dem Fahrzeug ein Schaden, der momentan noch nicht beziffert werden kann. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

