Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfälle zwischen Gronau (Leine) und Betheln

Hildesheim (ots)

(fkl) Am Dienstag den 09.04.2024 kam es auf der L480 zwischen Betheln und Gronau (Leine) gegen 18:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 61-Jähriger Fahrzeugführer aus Northeim befuhr die Landstraße in Richtung Betheln, kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und streifte ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam der Fahrzeugführer aus Northeim auf einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen und verletzte sich leicht. Der andere Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme ereignete sich an der gleichen Örtlichkeit noch ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Hierbei befuhr eine 35-Jährige Frau aus Gronau (Leine) mit ihrem Pkw die L480 in Richtung Gronau (Leine) und musste aufgrund des genannten Verkehrsunfalls abbremsen. Ein unmittelbar hinter der Frau fahrender, 35-Jähriger Pkw-Führer aus Eime bemerkte dies zu spät und verursachte einen Auffahrunfall. Drei Personen wurden hierbei leicht verletzt. Bei beiden Unfällen entstand ein Sachschaden von jeweils circa 16.000 Euro. Die Fahrbahn musste für etwa zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell