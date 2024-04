Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Mahlerten - (jb) Unbekannte drangen am 09.04.24 in der Zeit von 10:00 Uhr und 13:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hildesheimer Str. in Mahlerten ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die Hauseigentümer einkaufen. Die Täter durchsuchten in der Hauptsache das Schlafzimmer und entwendeten diversen Schmuck. Der Schaden wird derzeit auf 1100 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

