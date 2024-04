POL-HI: Geldbörse geraubt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth: Am 08.04.24, zwischen 13:00 und 17:20 Uhr hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Fahrbahnrand abgestelltes und mit einer Plane überzogenes Motorrad umgestoßen bzw. umgefahren und nach dem Unfall wieder aufgehoben und an anderer Stelle abgestellt. Der Sachverhalt hat sich offensichtlich in der Unterstraße Höhe Hausnummer 65 zugetragen. Der Geschädigte hat das Fahrzeug ...

