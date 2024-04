Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsüberwachung in der Gemeinde Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (blk) Am 08.04.2024 zwischen 18:00 und 19:00 Uhr wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Sarstedt die Geschwindigkeit auf der K510 in der Gemeinde Nordstemmen überwacht. In diesem Zeitraum konnten 6 Verkehrsteilnehmende festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten. Der Spitzenwert konnte zweimal mit 100 km/h gemessen werden und damit 30 km/h schneller als erlaubt. Auf diese Verkehrsteilnehmenden, die jeweils mit einem Pkw unterwegs waren, kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang, insbesondere vor dem Hintergrund der am 08.04.2024 veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik des Landes Niedersachsen, darauf hin, dass es sich bei Geschwindigkeitsüberschreitungen um eine der Hauptunfallursachen handelt und die Überwachung ein Hauptbestandteil der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit darstellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell