POL-HI: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Nordstemmen - (jb) Am 08.04.24, gg. 16:30 Uhr kam es auf der L410 zwischen Giften und Rössing zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Sarstedterin befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem grauen Audi die L410 aus Richtung Rössing. Ihr entgegen kam ein kleiner Lkw, vermutlich eine Art Pritschenwagen. In Höhe der Abfahrt Barnten kollidierte die jeweils linken Außenspiegel der Fahrzeuge miteinander. Während der Audi-Fahrerin in Giften anhalten konnte, fuhr der Pritschenwagen nach der Kollision weiter. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

