Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche in Alfeld - Polizei zieht nach zwei Tagen erste Bilanz

Hildesheim (ots)

Alfeld (all) In den ersten beiden Tagen der Verkehrssicherheitswoche der Alfelder Polizei konnten über einhundert Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

Auffällig hoch ist die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße im Bereich des Dohnser Wegs in Alfeld (Leine). Aufgrund der nahe gelegenen Dohnser Schule gilt dort unter der Woche in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Besonders eilig hatte es dort am Montagmorgen eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck. Nach Toleranzabzug wurde Sie mit einer Geschwindigkeit von 64 km/h festgestellt. Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Auf die Frau kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 260EUR, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot zu. Die Polizei Alfeld (Leine) appelliert an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich an bestehende Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell