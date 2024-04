Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vorabinformation: Gasgeruch in Alfeld OT Langenholzen

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Langenholzen (be) bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück in Langenholzen wurde versehentlich eine Gasleitung beschädigt, was zur Folge hat, dass nun Gas aus dem beschädigten Rohr austritt. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort, der Gasversorger ist informiert. Es kann zeitweise zur Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langenholzen kommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell