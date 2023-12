Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Brand an Schule + Versuchter Einbruch + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Lollar: Brand an Schule

Einen geschätzten Schaden von mehreren Tausend Euro verursachte ein Unbekannter an einer Schule in Lollar. Am Dienstagmittag (19.12.2023) bemerkte ein Schüler Rauchgeruch in einem Flur im Erdgeschoss. Geistesgegenwärtig verständigte er einen Lehrer. Ein zur Hilfe eilender Hausmeister stellte schließlich gegen 12.55 Uhr einen brennenden Mülleimer im Vorraum einer Toilette fest. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschte der Hausmeister den Brand in der Ostendstraße mit einem Feuerlöscher.

Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben dazu machen, wie der Brand entstanden ist? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Versuchter Einbruch

Am Dienstag (19.12.2023) versuchte ein Einbrecher in einen Barbershop einzusteigen. Dazu schlug der Unbekannte zwischen 1 Uhr und 12.40 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes im Asterweg (zwischen Steinstraße und Schwarzlachweg) ein. Vermutlich aufgrund verschlossener Zwischentüren gelangte der Einbrecher jedoch nicht weiter in die Räume und ließ von seinem Vorhaben ab. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0641 7006-6555.

Pohlheim: Opel angefahren

In Watzenborn-Steinberg fuhr ein Unbekannter gegen einen geparkten Opel. Der Grandland stand zwischen Montag (18.12.2023), 17 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr in der Gießener Straße. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise von Zeugen nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 entgegen.

Langgöns: Spiegel abgefahren

Am Sonntag (17.12.2023) parkte ein Autofahrer seinen BMW gegen 17 Uhr am Fahrbahnrand der Holzheimer Straße. Als er am Dienstag gegen 10.30 Uhr wieder zum Fahrzeug kam, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel abgefahren worden war. Aufgrund der Spurenlage vor Ort schließt die Polizei nicht aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silberfarbenen Pkw gehandelt haben könnte.

Hinweise von Zeugen nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

