Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen- Einbruch in ein Wohnhaus Am Sonntag, den 16.06.2024 in dem Zeitraum von 15:15 Uhr bis 20:15 Uhr verschaffen sich bislang unbekannte Täter in der Herzlaker Straße gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus der Geschädigten. Es konnte Diebesgut erlangt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen. ...

