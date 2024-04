Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Fahrt endet in Schutzplanke- Fahrer unter Alkoholeinfluss

Wetter (ots)

Die Fahrt eines 34-jährigen Wetteraners endete mit seinem Pkw der Marke VW am 08.04.2024, gegen 00:45 Uhr, in der Schutzplanke. Der Wetteraner befuhr die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Im Kirchspiel. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen VW, kam von der Fahrtbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Wetteraner seinen Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Eine Testung vor Ort ergab einen deutlich erhöhten Wert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Blut entnommen.

Es entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell