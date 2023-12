POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B42 - Fahrer deutlich alkoholisiert

Linz, Schulstraße (ots) - Am Morgen des 14.12.2023 führten Beamte der Polizei Linz eine Schulwegkontrolle an der Grundschule in Linz durch. Der überwiegende Teil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer verhielt sich verkehrsgerecht. Nur in zwei Fällen musste gegen Eltern ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, weil die Kinder im Fahrzeug nicht richtig gesichert waren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 ...

