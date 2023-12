POL-PDNR: Fahrzeug ohne Zulassung unterwegs

Herdorf (ots) - In der Zeit vom 12.12.2023, 20:00 Uhr, bis zum 13.12.2023, 08:00 Uhr parkte eine 35jährige Frau ihren Pkw in Herdorf im Struthweg, in Fahrtrichtung Wolfsweg, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr nun mit seinem Fahrzeug den Struthweg, vermutlich aus Richtung Hohenseelbachsweg kommend in Richtung Wolfsweg. ...

mehr