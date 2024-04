POL-EN: Schwelm - Pedelec aus Keller entwendet

Gevelsberg (ots) - Am Freitag, 05.04.2024, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 22:20 Uhr, gelangten unbekannte Täter, durch Aufdrücken eines auf Kipp stehenden Flurfensters, in den Wohnanbau eines Hauses, in der Kölner Straße. Die Wohnung wurde durchsucht und mehrere Uhren, sowie Schmuck und Bargeld entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: ...

