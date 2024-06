Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 18. Juni 2024, gegen 15:55 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Straße Kuhlenkamp, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 18. Juni 2024, 13:25 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Vechtaer Straße, Fahrtrichtung Lohne. Aufgrund eines anderen Verkehrsteilnehmers musste der vorausfahrende 56-jährige Mann aus Vechta mit seinem Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dies sah der 28-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des 56-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 56-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. Juni 2024, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 37-jährigen Mannes aus Steinfeld. Dieser hatte seinen Pkw, einen Ford S-Max, auf einem Parkplatz an der Lohner Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. Juni 2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 57-jährigen Frau aus Quakenbrück. Diese hatte ihren Pkw, einen Dacia Duster, auf einem Parkplatz an der Brägeler Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

