POL-COE: Dülmen, Weidenstraße/ Grauer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots) - Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Coesfeld bietet zum Thema "Tipps der Polizei zum Schutz vor Fahrraddiebstahl" ein Beratungsangebot an. Die Termine finden in den Räumen der Beratungsstelle Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld an folgenden Samstagen statt: 13.04., 11.05. und am 08.06.2024. Um 11 Uhr startet dazu jeweils ein Kurzvortrag, offene Beratung gibt es von 9 ...

