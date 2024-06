POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 21.06.2024 bis 22.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Einbruchdiebstahl in Büro und Werkstatthalle Am Freitag, 21. Juni 2024, in der Zeit von 01:22 Uhr bis 02:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Carl-Benz-Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Büroräumlichkeiten und der Werkstatt. Das Diebesgut ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) ...

