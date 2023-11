POL-HAM: Nach Nötigung im Straßenverkehr: Fahrer eines weißen BMW gesucht

Hamm-Rhynern (ots) - In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Winzerstraße wurde am Samstag, 25. November, zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr, eingebrochen. Nachdem der oder die Täter eine Terrassentür aufhebelten und eine Scheibe einschlugen, durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen in der Wohnung. Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht ...

mehr