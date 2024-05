POL-GM: Kleinkraftrad gestohlen

Engelskirchen (ots) - In Engelskirchen-Büchlerhausen ist am Samstag (11. Mai) ein Wohnmobil auf dem Parkplatz einer Waschstraße in der Straße Büchlerhausen in Brand geraten. Zwei Autos, die neben dem Wohnmobil parkten, wurden ebenfalls durch den Brand beschädigt. Auf einer Videoaufzeichnung ist eine männliche Person (dunkle Jacke, Jeans, helle Hose) zu erkennen, die sich um 1:26 Uhr für etwa zwei Minuten an dem Fahrzeug aufhielt. Kurze Zeit später meldeten Zeugen das ...

