POL-GM: Ermittlungen nach Brand

Wipperfürth (ots) - Mehrere Schmuckstücke habe Kriminelle am Wochenende in einem Einfamilienhaus gestohlen. Zwischen Freitag, 7:30 Uhr und Samstag (11. Mai), 7:30 Uhr verschafften sich Diebe auf bislang unbekannte Art Zugang in ein Einfamilienhaus in der Straße "Sanderhöhe". Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

