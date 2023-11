Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgsmeldung: Polizei klärt Verkehrsunfallflucht auf - Haan - 2311105

Mettmann (ots)

In einem Wohngebiet in Haan kam es in der Nacht auf Dienstag, 28. November 2023, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei konnte den Fall klären und den mutmaßlichen Unfallverursacher in der Nachbarschaft stellen.

Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse war Folgendes geschehen:

In der Ohligser Straße wurden am Dienstagmorgen drei Autos mit frischen Unfallschäden vorgefunden. Besonders auffällig war ein Peugeot 206, welcher mit ausgelösten Airbags mittig auf der Fahrbahn abgestellt wurde. Dieser wies an der Front und an der rechten Seite erhebliche Schäden auf.

Am zweiten Unfallfahrzeug, einem Seat Ibiza, wurden massive Beschädigungen auf der linken Seite festgestellt. Das dritte beteiligte Auto, ein Opel Corsa, wies Kratzer am Heck auf. Beide Fahrzeuge konnten Anwohnern zugeordnet werden, die ihre Autos laut eigener Aussage am Vortag unbeschädigt am Fahrbahnrand geparkt hatten.

Nach Abfrage der Halterdaten des Peugeot konnte ein 34-Jähriger ermittelt werden, der in einer nächstgelegenen Straße wohnt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten suchten die Halteranschrift auf und trafen den Mann an, der den Unfall nach eigenen Angaben gegen 1:30 Uhr unter Alkoholeinfluss verursacht hatte, sich dabei leicht verletzte und anschließend nach Hause lief.

Die Schäden, die im Zuge der Trunkenheitsfahrt an den drei Autos entstanden, werden auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete entsprechende Verfahren gegen den 34-Jährigen ein.

