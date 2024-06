Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Emstek - Diebstahl einer Grableuchte

Am Sonntag, 16. Juni 2024 gegen 18 Uhr, stellte die Anzeigenerstatterin fest, dass eine Grableuchte aus Bronze von dem Grab ihres verstorbenen Ehemannes, auf einem Friedhof in der Clemens-August-Straße, entwendet worden war. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Emstek unter 04473-93218-0 melden.

Emstek - Einbruch in Wertstoffhof

Zwischen Mittwoch, 19. Juni 2024 um 14:17 Uhr und Freitag, 21. Juni 2024 um 13:45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf das umfriedete Grundstück eines Wertstoffhofes in der Straße Lüttekamp. Man entwendete wertlosen Elektroschrott, richtete dafür aber Sachschaden in Höhe von ca. 510EUR an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emstek unter 04473-93218-0 zu melden.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Am Freitag, 21. Juni 2024 um 08:00 Uhr, befuhr ein Jugendlicher aus dem Kreis Cloppenburg, mit seinem Roller die Quakenbrücker Straße. Seitens der Beamten wurde festgestellt, dass an dem Kraftfahrzeug keine Versicherungskennzeichen angebracht waren. Weiterhin fuhr der Jugendliche bis zu 80 km/h schnell. Er konnte weder eine Versicherung für sein Kleinkraftrad, noch eine Fahrerlaubnis vorlegen. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Jugendlichen eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Zur selben Uhrzeit befuhr eine Jugendliche aus dem Kreis Cloppenburg die Quakenbrücker Straße mit ihrem Kleinkraftrad. An diesem konnten zwar Versicherungskennzeichen, allerdings aus dem vergangenem Jahr, festgestellt werden. Es bestand somit ebenfalls keine aktuelle Versicherung für das Kraftfahrzeug. Auch gegen die Jugendliche wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Täter mit entwendetem Pedelec (Bild) angetroffen

Am Samstag, 22. Juni 2024 gegen 00:05 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass drei Personen ein verschlossenes Pedelec durch das Stadtgebiet tragen würden. An der Cappelner Straße können eine 50-Jährige, ein 42-Jähriger und ein 26-Jähriger, alle wohnhaft in Cloppenburg, mit dem genannten Pedelec angetroffen werden. Trotz des Versuchs eine passende Ausrede für die Situation zu finden, wurde das Pedelec zur Eigentumssicherung sichergestellt. Wer Angaben zu dem Eigentümer des Pedelecs machen kann, möge sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Verfolgungsfahrt mit Zeugenaufruf

Am Freitag, 21. Juni 2024 um 20:42 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte einen Pkw, Audi A6 auf dem Karkweg zu kontrollieren. Der männliche Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle durch Flucht. Dabei fuhr er mit seinem Pkw zunächst über die A1, anschließend Abfahrt Holdorf runter, durch den Landkreis Diepholz, bis in den Bereich Rahden (NRW). Hier wurde das Fahrzeug endgültig aus den Augen verloren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Fahrzeugführer mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet haben könnte. Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Am Freitag, 21. Juni 2024 um 10:35 Uhr, befuhr eine 27-Jährige aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Rotaugenstraße und beabsichtigte nach rechts in die Felchenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 15-jährigen Radfahrer, welcher den Geh- und Radweg der Felchenstraße nutzte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte.

Lastrup - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 21. Juni 2024 um 21:33 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Dorfstraße in Fahrtrichtung Am Sportplatz, im Ortsteil Kneheim. In einer Kurve überholte er einen Verkehrsteilnehmer und touchierte dabei mit seinem Pkw den Bordstein. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun, einer Straßenlaterne und einem Baum. Bei dem 26-Jährigen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,27%. Der Vechtaer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

