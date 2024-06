POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 21.06.24, in der Zeit von 14:00 bis 15:15 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz des Möbelhauses "Nemann" an der Falkenrotter Straße in Vechta gegen einen dort abgeparkten Mercedes. Hierbei wurde der Mercedes im vorderen Bereich beschädigt und das Kennzeichen samt Halterung ...

