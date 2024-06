VS-Villingen (ots) - Drei Autofahrer sind bei einem Auffahrunfall auf der Straße "Nordring" am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr verletzt worden. Ein 57-jähriger Mitsubishi-Fahrer war auf Straße "Nordring" in Richtung Schwenningen unterwegs. Verkehrsbedingt bremste er seinen Wagen bis zum Stillstand ab, was ein ...

mehr