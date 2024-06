Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 314

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mobile Motorradkontrollen am Randen - Mehrere Geschwindigkeitsverstöße (16.06.2024)

Blumberg - B 314 (ots)

Bei mobilen Motorradkontrollen im Bereich des Randen bei Blumberg hat die Polizei am Sonntag mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Innerhalb von sechs Stunden erwischte die Verkehrspolizei auf der Bundesstraße 314 fünf Motorradfahrer, die trotz zahlreicher Schilder und der Sperrung einer Fahrspur viel zu schnell unterwegs waren. Die rücksichtslosen Spitzenreiter rasten mit ihren hochmotorisierten Maschinen mit mehr als 50 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit den Randen hinauf. Die Biker erwartet nun ein Bußgeld im hohen dreistelligen Bereich, Punkte in Flensburg und Fahrverbote. In Zusammenhang mit den überhöhten Geschwindigkeiten, geht auch meist eine unnötige Lärmbelästigung für die Anwohner des Randens einher. Dem soll durch die Kontrollen ein Riegel vorgeschoben werden.

Die Polizei wird über die ganze Motorradsaison hinweg immer wieder zivile und offene Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen auf beliebten Bikerstrecken durchführen. Nicht um die Zweiradliebhaberinnen und -liebhaber zu gängeln, sondern um den Straßenverkehr für alle so sicher wie möglich zu machen und rücksichtslose Raser auf zwei Rädern aus dem Verkehr zu ziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell