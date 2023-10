Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve- Öffentlichkeitsfahndung nach Inverkehrbringen von Falschgeld/ Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Kreis Kleve (ots)

Am 29. August 2023 gegen 09:48 Uhr zahlte ein unbekannter Täter im Edeka Markt an der Triftstraße eine Packung Zigaretten mit einem gefälschten 100 Euro-Schein. Der Kassiererin fiel im Rahmen der Überprüfung mittels Kontrollstift sofort auf, dass es sich um keinen echten Geldschein handelte und erklärte dem Unbekannten, dass er warten müsse. Die Verständigung war lediglich in englischer Sprache möglich. Nachdem er zunächst gewartet hat, verließ der unbekannte Täter dann den Supermarkt in unbekannte Richtung. Das Bild des Täters ist unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/117953 Hinweise nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell