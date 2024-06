Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) 13.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall (14.06.2024)

Hüfingen (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Straße "In den Riedwiesen" ein Unfall ereignet, bei dem 13.000 Euro Sachschaden entstanden ist. Ein 22-Jähriger fuhr mit einem Focus in Richtung Kiesstraße. Eine 25-jährige Citroen-Fahrerin stieß beim Einfahren vom Fahrbahnrand auf die Straße mit dem Ford zusammen. Dabei wurde ihr Auto so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell