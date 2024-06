Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist auf dem Aach-Fußweg im Bereich des Aachbades - Polizei bittet um Hinweise

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagvormittag hat sich ein unbekannter Mann auf dem Fußweg entlang der Aach im Bereich des Aachbades vor einer Frau entblößt. Gegen 09.30 Uhr ging eine 73-jährige Frau auf dem Fußweg entlang der Aach in Richtung Stadtmitte, als ihr etwa auf Höhe des Aachbades ein etwa 25-jähriger Mann mit dunklem Hauttyp und lockigen, dunklen sowie kurzen Haaren entgegenkam. Der Mann blieb vor der Frau stehen. Hierbei hatte dieser Hosenschlitz geöffnet und manipulierte provokativ an seinem sichtbaren Glied. Der Unbekannte trug eine lange Oberbekleidung und sprach gebrochen Deutsch. Nachdem die Frau ihm zurief, dass er verschwinden solle, kam der Täter der Aufforderung nach und entfernte sich stadtauswärts. Die Kriminalpolizei Konstanz, Tel.: 07531 995-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem beschriebenen Täter.

