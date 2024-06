Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gartenhütte im Bereich der Kleingartenanlage "Am Bohl"

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstagabend, 13.06., bis Sonntagmittag, 16.06., in eine Gartenhütte im Bereich der Kleingartenanlage "Am Bohl" eingebrochen. Durch das Eintreten der Tür verschafften sich die Täter Zugang zu der Hütte. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kleingartenanlage aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

