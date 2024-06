Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Ausfahren aus einem Tankstellengelände Radfahrer übersehen

Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Sonntag, kurz nach 18.30 Uhr, an einer Tankstellenausfahrt mit angrenzendem Radweg nahe der Schänzlebrücke an der Reichenaustraße passiert ist, hat sich ein Radfahrer nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMWs fuhr vom Tankstellengelände und wollte nach rechts auf die Reichenaustraße in Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 45-Jährigen Radfahrer, der von der Stadtmitte kommend auf dem Radweg entlang dem Tankstellengelände unterwegs war.

