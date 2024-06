Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/Landkreis Rottweil) Gebäudevollbrand (16.06.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Gebäudevollbrand kam es am Sonntag, 16.06.2024, um 04:40 Uhr im Tischnecker Weg in Hardt. Durch einen ausgelösten Rauchmelder im Scheunenbereich aufgeweckt, konnten sich alle 4 Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs unverletzt ins Freie retten. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein altes Hofgebäude mit Wohn- und Ökonomieteil. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr und der Rettungskräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Ein sofort eingeleiteter Löschangriff konnte aufgrund der rasanten Brandentwicklung ein vollständiges Niederbrennen und Einstürzen des Gebäudes nicht mehr verhindern. Den Feuerwehren gelang es, umstehende Nebengebäude zu schützen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Hardt auch die Feuerwehren Schramberg, Tennenbronn, Aichhalden sowie Lauterbach. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Personen wurden beim dem Brand nicht verletzt. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1.000.000 Euro.

