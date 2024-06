Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Personenschaden und hoher Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht (14.06.2024)

(VS-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Freitagnachmittag um 15.15 Uhr an der Kreuzung Rietenstraße/Alleenstraße zur Walter-Rathenau-Straße, in Höhe der Feintechnikschule, gekommen. Ein bislang unbekannter Lenker eines silbernen Audi A4 Kombi befuhr die Rietenstraße in Richtung Alleenstraße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Walter-Rathenau-Straße in Richtung Villinger Straße fahrenden 31 Jahre alten Skoda-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ohne sich um den verletzten Skoda-Lenker und den entstandenen beträchtlichen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 EUR zu kümmern, flüchtete der Audi-Fahrer über die Alleenstraße in unbekannte Richtung. Der 31 Jahre alte Skoda-Fahrer musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Beim unfallflüchtigen Audi konnte das Teilkennzeichen VS-WI abgelesen werden. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Das Alter des flüchtigen Fahrzeuglenkers wird auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt. Er hatte kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schwenningen unter der Rufnummer 07720/85000 entgegen (AM).

