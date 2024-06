VS-Villingen (ots) - Ein Unbekannter ist am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 11:30 Uhr, auf der Friedenstraße - Höhe Hausnummer 8 - gegen einen dort abgestellten weißen Mazda 2 gefahren und hat einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro angerichtet. Ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu ...

