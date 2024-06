Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendlicher stürzt nach Tritt gegen sein Fahrrad (13.06.2024)

VS-Villingen (ots)

Zu einem leicht verletzten Radfahrer ist es am Donnerstagabend, gegen 21:15 Uhr, auf der Kalkofenstraße gekommen. Ein 22-jähriger Fußgänger war auf der Kalkofenstraße in Richtung unterwegs. Als ihm ein 14-jährige Radfahrer entgegenkam trat der Mann unvermittelt gegen das Vorderrad des Jungen. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der Täter konnte wenig später im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden.

