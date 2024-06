Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Radladerfahrer bei Unfall schwer verletzt (13.06.2024)

Fluorn-Winzeln (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es gegen 17.15 Uhr auf der Wöhrsteinstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Radladerfahrer schwer verletzt hat. Ein 41-jähriger Fahrer eines Radladers des Typs JF 2.5 war auf dem landwirtschaftlichen Weg in Richtung Winzeln unterwegs. Auf seinem Schoß saß ein 7 Jahre alter Junge. Während d er Fahrt öffnete sich die Tür der Arbeitsmaschine. Der Mann versuchte diese zu schließen und kam hierbei nach links von der Straße ab. In der Folge kippte der Radlader auf die linke Seite, wobei ein Bein des 41-Jährigen unter das Fahrzeug geriet und ihn schwer verletzte. Auch der Junge erlitt bei dem Unfall leichte Schnittverletzungen am Arm. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber befand sich vor Ort. Die Feuerwehr Fluorn-Winzeln war mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften im Einsatz und beseitigte das durch die auslaufenden Betriebsstoffe verunreinigte Erdreich. Am Radlader entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachscahden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell