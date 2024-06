Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte brechen in die Säntisschule ein- Hinweise erbeten (12./13.06.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist es zu einem Einbruch in die Säntisschule in der Schulthaißstraße gekommen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, verschafften sich die Täter über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zu den Innenräumen der Schule. Aus einem Klassenzimmer nahmen die Täter die Klassenkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld mit. Die Höhe des entstandenen Schadens am kaputten Fenster ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die im betreffenden Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Schule festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell