POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Junger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt (13.06.2024)

Radolfzell (ots)

Am frühen Donnerstagabend ist es auf der Landesstraße 226 zwischen Radolfzell und Steißlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein junger Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Eine 84-jährige Fahrerin eines VW Beetle war auf der L 226 von Steißlingen herkommend in Richtung Radolfzell unterwegs und bog an der Einmündung zur Stahringer Straße nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 16 Jahre jungen Motorradfahrer, der auf der L 226 der Frau entgegenkam. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Zweiradfahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Fahrzeugen ist noch nicht bekannt.

